YKS Ek Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

ÖSYM 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adayların kayıt süreci Eylül ayının ilk haftasında tamamlandı. Şimdi ise boş kalan kontenjanlara göre ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

YKS ek tercihler için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında, ek tercih işlemlerinin genellikle Eylül ayının ikinci haftasında başladığı biliniyor. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması öngörülüyor.

Üniversitelerde Boş Kontenjanlar Açıklanacak

Ek tercih sürecinde, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ve taban puanlar ÖSYM tarafından yayınlanacak. Öğrenciler, bu kılavuza göre ek tercihlerini yapabilecek.

Gözler ÖSYM’de

Binlerce aday, “YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtı için ÖSYM’den gelecek resmi duyuruyu bekliyor. Tarihler netleştiğinde, ek tercih süreci hem ÖSYM’nin resmi internet sitesi hem de e-Devlet üzerinden yürütülecek.