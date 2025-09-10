Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirilmesinin ardından, yönetimden de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Komsuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ANALİZLERE BAŞLADI

Paylaşımda ise uçaktaki fotoğraf dikkatleri çekti. Genç hoca ve ekibi, yolculuk boyunca maç analizleri üzerinde çalıştı.

Tedesco'nun göreve daha ilk günden gösterdiği ciddiyet, "Kendisini istemeyen taraftarı mahcup edecek." yorumlarına neden oldu.