Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Son Durum

2022 yılında yapılan promosyon anlaşmasında çalışanlara tek seferde 25 bin TL ödeme yapılmıştı. 2025 için düzenlenen ihalede ise 90 bin TL’lik teklif beklentileri karşılamadı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, yeni teklifin 99 bin TL seviyesine yükseltildiği iddia ediliyor. Ancak bu rakam henüz teyit edilmedi. Bakanlık, nihai anlaşmayı Eylül ayı sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyor.

Ödemelerin ise Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 2022’de promosyon ödemeleri 1-10 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

Sendikaların Beklentileri

Sendikalar, promosyon anlaşması öncesinde Bakanlığa taleplerini iletti. En önemli talepler arasında:

Kişi başı en az 150 bin TL tek seferde ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize imkânı,

EFT ve havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz kalması,

Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli ve faizsiz kredi paketleri yer alıyor.

Ayrıca bazı kaynaklarda, çalışanlara 100 bin TL faizsiz kredi desteği ve 500 bin TL düşük faizli kredi seçeneği sunulabileceği öne sürüldü. Ancak bu durumda promosyon ödemesinden faydalanılamayacağı iddia edildi.

Bakanlıktan Açıklama Bekleniyor

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yaptığı son açıklamada promosyon görüşmelerinin sürdüğünü ve sürecin hızlandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Nihai kararın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.