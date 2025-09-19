Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Çakallıhasanağa Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Olay yerine hızla ulaşan Kahramanmaraş İtfaiye ekipleri, alevlere karşı etkili bir operasyon başlattı.

Ekiplerin zamanında ve başarılı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çevre evlere sıçramasını önleyerek olası bir felaketi engelledi. Yangınla ilgili detaylı inceleme sürüyor.