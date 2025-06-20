HSK tarafından hazırlanan ve uzun süredir beklenen 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında adli ve idari yargıda binlerce yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararnamenin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama: “Hayırlı Olsun”

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde yayımlandı. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

24 İlin Başsavcısı Değişti

Kararname kapsamında 24 ilin başsavcısı da değişti. Yeni görev yerlerine atanan başsavcıların isimleri ve görev yerleri, HSK’nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Kararname ile birlikte, Türkiye genelindeki yargı teşkilatında kapsamlı bir görev değişimi yaşandı.