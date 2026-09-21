Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren tarım ürünü satış işletmesinde korkunç bir olay meydana geldi. İş yerini açmak ve güne başlamak üzere dükkana gelen çalışanlar, iş yeri sahibi Cevdet Abay'ı hareketsiz ve kanlar içinde yatar buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Olay yerine gelen sağlık personelinin yaptığı ilk kontrollerde, kasığından tabancayla vurulduğu belirlenen Cevdet Abay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olay yerindeki delil incelemelerinin ardından Cevdet Abay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması titizlikle devam ediyor.