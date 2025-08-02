Adana'nın Yüreğir ilçesinde evlilik teklifi için havalanan "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti yakınlarında meydana geldi. Pilot Burak Yürekli (39) ve kız arkadaşı Şeyda Doğan, özel bir havacılık şirketine ait uçakla romantik bir evlilik teklifi için havalandı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, pistte bekleyen bir kişinin telsizle havadaki Doğan’a evlilik teklifi yaptığı, Doğan’ın da “Evet” yanıtı verdiği görülüyor. Ancak bu mutlu anların hemen ardından uçak, inişe geçtiği sırada narenciye bahçesine çakıldı.

Kazada pilot Burak Yürekli ve yolcu Şeyda Doğan ağır yaralandı. Her iki yaralı da ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

Kaza ve evlilik teklifinin aynı anda kaydedildiği video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.