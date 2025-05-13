ADANA (AA) - Adana'daki oda ve borsaların başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, İl Oda ve Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Kozan Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, kentin sanayi ve tarım sektöründeki sorunları, çözüm önerileri ve ekonomik kalkınma stratejileri değerlendirildi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'nın güçlü sanayi altyapısı, verimli tarım arazileri ve girişimci yapısıyla Marmara Bölgesine alternatif üretim üssü olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de tarım sektöründe yaşanan su krizine dikkat çekerek, verimliliğin artırılması için acilen basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de katıldı.

