Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mithat Özsan Bulvarı'nda A.U. idaresindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon ile A.C.K'nin kullandığı 80 AGK 573 plakalı otomobil çarpıştı.
Bu sırada Emin Momyak (29) idaresindeki 34 EM 7241 plakalı otomobil, kaza nedeniyle yolda duran kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Momyak'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri aynı otomobilde yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
A.U. ile A.C.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA