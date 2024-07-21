Adana'nın Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde 17 Temmuz'da bir büyükbaş hayvanın ani ölümü sonra hayvandan numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yapılan çalışmada hayvanda şarbon hastalığı olduğu tespit edildi.

Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı

Bunun üzerine Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışması başlattı.

Köye hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.

Feke İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafından ilk etapta hayvanlara 11 bin doz aşılama yapıldığı öğrenildi.