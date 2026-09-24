Adana’nın Çukurova ilçesinde, masaj salonunu uyuşturucu dağıtım noktası olarak kullanmaya çalışan zehir tacirine yönelik yürütülen adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Şubat ayında suçüstü yakalanarak cezaevine gönderilen sanık Ş.G. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Motosikletle Gelip Masaj Salonunda Teslimat Yaptı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma belgelerine göre; 2 Şubat tarihinde tutuklanan Ş.G., motosikletiyle Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’ndeki bir masaj salonuna gitti. Burada H.K. isimli şahısla buluşan sanık, 13,12 gram sentetik uyuşturucu ve 4 adet uyuşturucu hapın satışını yaptığı sırada adrese baskın düzenleyen polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Evinden Hassas Terazi ve Paketleme Malzemeleri Çıktı

Emniyet güçlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, sanık Ş.G.’nin cep telefonunda uyuşturucu ticaretine dair çok sayıda yazışma tespit edildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise hassas terazi ile uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmekte kullanılan paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Deşifre Olmamak İçin "Kod Adı" Kullanmış!

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Sanığın üzerinde ve evinde bulunan uyuşturucu miktarının "kişisel kullanım sınırını" açıkça aştığı vurgulanırken, Ş.G.’nin ticari faaliyetlerini gizlemek ve emniyet takibine takılmamak amacıyla özel bir kod adı kullandığı kaydedildi.

İddianamede, Ş.G. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

Suçlamaları Kabul Etmedi: İfadeleri İddianamede

İddianamedeki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddeden ve uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan Ş.G.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.