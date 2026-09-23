Gece Yarısı Kebap Tezgahında Suçüstü

Olay, 11 Temmuz tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri O.K.'nin seyyar kebapçı tezgahını takibe aldı. Gece saatlerinde tezgahın yanına gelen bir kişiye uyuşturucu satmaya çalışan şüpheli, ekiplerin ani baskınıyla suçüstü yakalandı.

Tezgahta yapılan aramalarda, kebap malzemelerinin altına gizlenmiş halde 33,09 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Savcı Sabıkasını Hatırlattı: "En Az 10 Yıl Hapis Verilmeli"

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık O.K., cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın seyyar tezgah altında uyuşturucu ticareti yaptığının sabit olduğunu ve geçmişte benzer suçlardan sabıkasının bulunduğunu vurguladı. Savcı, O.K.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan en az 10 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Heyeti Affetmedi: Hem Hapis Hem Para Cezası!

Duruşmada söz alan sanık O.K., hakkındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliyesini istedi. Sanık avukatının da savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, O.K.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.