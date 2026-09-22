Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonuç verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül tarihinde Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşanan cinayetin katil zanlılarını adalete teslim etti.

Maddi Hasarlı Kaza Husumeti Can Aldı

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan cinayet masası dedektifleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Murat B. olduğunu saptadı. Yapılan derinlemesine araştırmalarda, şüphelilerden Fahrettin T. ile maktul Yaşar Akman arasında yaklaşık 5 ay önce yaşanan maddi hasarlı bir trafik kazası nedeniyle anlaşmazlık çıktığı ve taraflar arasında bu yüzden husumet oluştuğu belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyonla Yakalandılar

Elde edilen bulgular doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, cinayet zanlısı Murat B. ile olay anında yanında bulunduğu tespit edilen Fahrettin T.'yi adreslerine düzenledikleri başarılı operasyonlarla gözaltına aldı.

Nöbetçi Hakimlikçe Tutuklandılar

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan iki zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Murat B. ve Fahrettin T., üzerlerine atılı suçlamalar neticesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma süreci titizlikle sürdürülüyor.