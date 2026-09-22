Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Kozan'ın Varsaklar Mahallesi'nde gerçekleşti.

15 yaşındaki Ali K. yönetimindeki motosiklet, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından durumu ağır olan Ali K., ileri düzey tetkik ve tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.