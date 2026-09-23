Nikah İşlemleri Yüzünden Kavga Çıktı

Edinilen bilgilere göre, 21 Eylül günü 19 yaşındaki Ayşegül K. ile 18 yaşındaki nişanlısı Hasan Temur arasında evlilik ve nikah işlemleriyle ilgili henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga esnasında nişanlısı Hasan Temur tarafından darbedildiğini öne süren Ayşegül K., eline geçirdiği bıçakla genç adama saldırdı.

Bıçakladıktan Sonra 112’yi Arayıp Yardım İstedi

Nişanlısını kanlar içinde yere yığılmış halde gören Ayşegül K., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek bıçakladığı nişanlısı için yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Hasan Temur’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde bulunan Ayşegül K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Hastaneden Acı Haber Geldi: Genç Kadın Tutuklandı

Hastanede tedavi altına alınan 18 yaşındaki Hasan Temur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyetteki sorgusunda nişanlısının kendisini darbetmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini savunan Ayşegül K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 19 yaşındaki genç kadın, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.