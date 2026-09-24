Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı Mahallesi’nde 11 Eylül tarihinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı feci trafik kazasından acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, kaldırıldığı hastanede yürütülen 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Atmıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, 11 Eylül günü Ergenuşağı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. E.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü E.Y. ile birlikte araçta bulunan D.T., F.T., D.T., F.A. ve 13 yaşındaki İsmail Arslan yaralandı.

Kozan’dan Adana’ya Sevk Edilmişti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan durumu son derece ağır olan 13 yaşındaki İsmail Arslan, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine vakit kaybedilmeden Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

12 Günlük Yaşam Savaşı Acıyla Sonlandı

Doktorların tüm çabalarına ve müdahalelerine rağmen kurtarılamayan İsmail Arslan, hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı kazada yaralanan diğer 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri öğrenildi.