Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 17 Ekim 2024'te sanığın Yeşilyurt Mahallesi 3 No'lu Çocuk Parkı'nda, poşete gizlediği 6,39 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, A.K'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.