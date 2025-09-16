Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye Yüzyılı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları” programına katıldı.“ Programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılımcılara hitap etti.

Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Şehrimizin geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, kentin yeniden imar ve ihya sürecine yönelik projeler ele alınırken, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri de dinlendi.