Adana, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın ardından şiddetli yağışla karşılaştı. 29 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak kent genelinde su baskınlarına neden oldu.

Yağıştan en çok etkilenen bölgelerin başında merkez Seyhan ilçesi geldi. İlçedeki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı noktalarda ise trafik tamamen durdu.

Sürücüler yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar ise güvenli noktalara geçebilmek için suyun içinden yürümek zorunda kaldı.

Hava durumu tahminlerine göre, bölgesel sağanak yağışların hafta başına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.