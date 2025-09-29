Kahramanmaraş’ta şeker pancarı hasadı başladı. İlk sevkiyatların ardından kısa sürede kristal şeker üretimine de geçilecek.

Yaklaşık 80 bin dekarlık alanda yapılan üretimde TÜRKŞEKER’e bağlı çiftçiler 130 bin ton şeker pancarı üretirken, geri kalan 350 bin tonluk büyük kısmı Elbistan Ovası’ndaki depremzede çiftçiler yetiştirdi. Böylece, Kahramanmaraş’ta bir yandan konut seferberliği sürerken, diğer yandan tarımsal üretim de hız kesmeden devam ediyor.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, bu yılki pancar hasadıyla üretimde adeta bir başarı hikâyesi yazıyor. Yüksek rekolte, hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’nin şeker ihtiyacına güçlü katkı sağlayacak.

Bölge çiftçilerinden Durdu Mehmet Bayındır, “Bu yıl rekolte üreticinin yüzünü güldürdü” diyerek emeğin karşılığını almanın mutluluğunu dile getirdi.