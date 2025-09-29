Türkiye Atıcılık Federasyonu 2025 Yılı Özel Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen “Sadi Dertli Trap Grand Prix” müsabakaları, 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

Sadi Dertli Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu’nda üç gün boyunca süren organizasyona 19 ilden toplam 78 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Yoğun seyirci ilgisiyle takip edilen yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu. Final atışlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.