Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, iş yerinden yükselen dumanlarla birlikte mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Titiz çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından ekipler, olası bir tehlikeye karşı soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, olası bir facianın önüne geçti.