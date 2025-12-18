ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamuya ilk kez atanacak adaylar, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapabilecek. Yerleştirmeler, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı ve 25 Aralık saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

Yetkililer, adayların tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve şartları taşıdıklarından emin olmaları gerektiğini hatırlattı.

Tercih yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız: