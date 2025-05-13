ADANA (AA) - Adanalı seramik sanatçısı İlker Yılmaz'ın eserlerinden oluşan "Ateşin Gölgesi" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Yılmaz'ın 21 seramik eserinin görücüye çıktığı sergi, Adana Tabip Odası 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.
Serginin açılışına, Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz ve Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Melih Rahmi Akyol da katıldı.
Davetliler, inceledikleri eserler hakkında Yılmaz'dan bilgi aldı.
Sergi 16 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA