İlçedeki Naltaş Mahallesi'nde gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının etrafı sarmasıyla birlikte bir süre sonra evde çökme meydana geldi.

Yangın, kimse fark etmeyince bitişikteki başka bir eve daha sıçradı. Yangının sıçradığı evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çöken ev ile diğer ikametteki yangın söndürüldü.

Yangın sonrası çöken evin enkazında yapılan aramalarda 2 kardeşin cansız bedeni bulundu.

Mustafa Menteş ve kardeşi Sıtkı Menteş'e ait olduğu değerlendirilen cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.