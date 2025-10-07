Bakanlık açıklamasında, yaşananların sadece bir kriz değil, “insan varoluşunun temel direği olan sağlık sistemine karşı sistematik bir yok etme süreci” olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonucunda Gazze’deki 38 hastaneden 25’i tamamen hizmet dışı kalırken, yalnızca 13 hastane kısmi olarak çalışabiliyor. Ayrıca 157 sağlık merkezinin 103’ü yıkıldı, 54’ü ise kısıtlı şekilde faaliyet gösteriyor.

İki yıl süren saldırılarda: 67.173 kişi hayatını kaybetti. Bunların 20.179’u çocuk, 10.427’si kadın, 4.813’ü yaşlı. 1.701 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, 169.780 kişi yaralandı. 362 sağlık personeli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. İsrail’in sınır kapılarını kapalı tutması sonucu 18.000 hasta yurt dışında tedaviye erişemiyor. Bunların 5.580’i çocuk.

Açlık bir silah olarak kullanılmaya devam ediyor

Gazze’de uygulanan abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme girişi engellenirken, açlık bir silah olarak kullanılmaya devam ediyor.

Açlık nedeniyle 154’ü çocuk olmak üzere 460 kişi hayatını kaybetti.

51.196 çocuk yetersiz beslenmeden etkileniyor.

4.900 kişi uzuv kaybı yaşadı ve sürekli tedaviye muhtaç durumda.

Uluslararası Sağlık Kuruluşlarına Çağrı

Gazze Sağlık Bakanlığı, mevcut sağlık sisteminin tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası sağlık örgütlerine acil müdahale çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail’in eylemleri “sağlık sistemine karşı işlenen bir soykırım” olarak nitelendirildi.