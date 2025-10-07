1 Ekim' de yeni yasama yılının başlamasıyla beraber Meclis de yeni gündemlerle mesai yapmaya başladı. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu teklifi ele alındı. Teklife göre sürücülere uygulanan cezalara yeni düzenlemeler geliyor. Bu düzenlemelerle birlikte daha güvenli ve konforlu bir ulaşım seyrinin sağlanması hedefleniyor.

Yeni düzenlemelerle ilgili Anadolu Ajansı özel yayınına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni kurallara ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ehliyete el koymadan, trafikten men etmeye kadar işte yeni trafik düzenlemeleri...

"2030'a geldiğimizde trafikte can kayıplarını 3 binin altına indirmeyi hedefliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte araç ve sürücü sayısını açıklayarak can kayıplarına ve bunların nedenlerine ilişkin konuştu. 2030 yılında can kayıplarını 3 binin altına indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'de 86 milyon kişinin yaşadığını, 32 milyon araç, 37,5 milyon sürücü bulunduğunu belirten Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 10 yıllık bir hedef belirledi. 10 yıllık hedefte 2050'ye gelindiği zaman sıfır can kaybı hedefimiz var." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları ve grafik verileri şu şekilde özetlenebilir:

"Biz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık, tabii ki o noktada tek bir duruşumuz vardı, yaraları sarmak. Peşinden hemen mayıs seçimleri oldu ve o 4-5 beş aylık durumdaki kaza, ölüm ve yaralanma sayıları maalesef çok arttı...TÜİK verilerine göre, 2030'a geldiğimiz zaman nüfusumuzun 88,1 milyon olması öngörülmesine rağmen trafikte can kayıplarını 3 binin altına, yani günlük 7,5 dolaylarına indirmeyi de hedefliyoruz."

Bakan Yerlikaya: Barem Sistemiyle Trafikte Yeni Dönem Başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte can kayıplarını azaltmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Yerlikaya, “barem sistemi” adı verilen ve hız ihlallerine göre kademeli ceza uygulaması getiren yeni bir modeli hayata geçirdiklerini açıkladı.

Yeni sistemde, yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı yapılarak özellikle okul ve hastane önleri gibi kritik bölgelerde hız ihlallerine karşı daha sert önlemler alındı. Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre yeni barem sistemine göre yaptırımlar şöyle uygulanacak:

30 km/s hız sınırı olan yerde 36 km/s ile yakalanan sürücüye para cezası verilecek.

76 km/s ve üzeri hızla yakalananların ehliyetine 30 gün ,

86 km/s için 60 gün ,

96 km/s ve üzeri için 90 gün süreyle el konulacak.

Aynı ihlal bir yıl içinde 5 kez tekrarlanırsa, sürücü psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

Yerlikaya, uygulamanın amacının cezalandırmak değil, trafikte can güvenliğini artırmak ve sürücü davranışlarını değiştirmek olduğunu vurguladı.

Yeni kanun teklifinde;

Düğün konvoyları ve yol kapatmalar: Yol kapatma, araçtan inerek saldırı veya yolu bloke etme gibi eylemlerde 60 gün ehliyet ve 60 gün aracın bağlanması öngörülüyor; kritik noktalarda ceza iki katına çıkarılacak.



“Makas atma” ve ters yönde araç kullanma: Makas atan sürücünün 60 gün ehliyeti alınacak, 60 gün aracına el konulacak. Ters yönde araç kullanma özellikle otoyol, bölünmüş yol ve yüksek hızlı güzergâhlarda; 60 gün ehliyet ve 60 gün trafikten men uygulanacak. Köprü, viyadük, tünel ve otoyol gibi kritik noktalarda cezalar iki katına çıkarılabilecek (örneğin 120 gün ehliyet/araç bağlama).



Ambulans, itfaiye ve acil müdahale araçlarına yol vermeme: Ambulansa/itfaiyeye yol vermeyen sürücülerin 30 gün ehliyeti alınacak ve 30 gün aracına el konulacak.



Kırmızı ışık, cep telefonu ve diğer tekrar eden ihlaller: 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlali → 30 gün 4 ihlal → 60 gün 5 ihlal → 90 gün 6 ihlal → ehliyet iptali.



Cep telefonu kullanımı : ilk ihlal 5.000 TL tekrarı 10.000 TL üçüncü ihlalde 30 gün ehliyete el koyma.



Dur ihtarına uymama halinde ; 60 gün ehliyet, 60 gün trafikten men ve 200.000 TL para cezası söz konusu.



Tekrar eden ağır ihlaller ve ruhsal değerlendirme: Şiddetli hız veya kuralları ihlal eden sürücüler bir yıl içinde tekrara geçerse psikiyatri değerlendirmesi istenebilecek; bazı davranışların 5 yılda iki kez tekrarı halinde ehliyet iptali öngörülüyor.

