Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 5. ve 6. sınıf düzeyine uygun binlerce içeriği barındıran MEBİ, yapay zekâ destekli sistemiyle öğrencilerin akademik gelişimlerinin öğretmenler ve veliler tarafından düzenli olarak takip edilmesine imkân sağlıyor.

Ortaokul 5, 6 ve 8. sınıf öğrencilerinin derslerini pekiştirebilmesi, ihtiyaç duydukları içeriklere istedikleri zaman kolayca ulaşabilmeleri hedefiyle geliştirilen platform, 16 Eylül 2025 itibarıyla mebi.eba.gov.tr adresinden kullanılabilir hale geldi.

🌐 Platformda Neler Var?

5. ve 6. sınıf düzeyleri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine yönelik:

Hazır Bulunuşluk Soruları

Konu Anlatım Videoları

Beceri Temelli Etkileşimler

Etkinliklerle Öğren

Bağlam Temelli Sorular

Oynayarak Öğren

gibi öğrenci merkezli içerikler sunuluyor.

sınıf öğrencileri için ise LGS hazırlık sürecine destek amacıyla:

Konu özetleri

Anlatım videoları

Kapsamlı soru çözümleri

Değerlendirme ve seviye belirleme soruları

Geçmiş yılların çıkmış LGS soruları

platform üzerinden erişilebilir durumda.

🖥️ MEBİ Nasıl Kullanılır?

Öğrenciler, internet tarayıcıları üzerinden mebi.eba.gov.tr adresine giriş yaparak platforma ulaşabilir.

Giriş işlemi için EBA hesap bilgileri kullanılır.

Giriş yaptıktan sonra, sınıf seviyesine uygun dersler ve içerikler sistem tarafından otomatik olarak gösterilir.

Öğrenciler, ilgilendikleri ders başlıklarına tıklayarak konu anlatım videolarını izleyebilir, etkinlikleri çözebilir ve kendi öğrenme ilerlemelerini takip edebilir.

İçerikler 7/24 erişime açık olup, öğrenciler diledikleri zaman tekrar yapma fırsatına sahiptir

🎯 Hedef: Daha Etkin ve Kapsayıcı Öğrenme

MEBİ platformu sayesinde öğrenciler, ders konularını kendi hızlarında tekrar edebilme, eksiklerini belirleyebilme ve bireysel öğrenme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Platformun yaygın ve etkin kullanımıyla birlikte akademik başarıda da olumlu katkılar sağlanması hedefleniyor.