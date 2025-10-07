Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. 4 il için turuncu; 16 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Anamur çevrelerinde kuvvetli, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçeleri, Çanakkale çevreleri, Balıkesir’in batısı, Burdur'un doğusu, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta ve Antalya için ise sarı kodlu uyarı verildi.