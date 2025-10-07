27’nci Afife Tiyatro Ödülleri töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Sükut Işıtan, konuşması sırasında çok sayıda kişiye teşekkür etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya da “Her türlü karşı çıkmasına karşın sahnede nefes aldığımı bildiği için, idari görevimin yanında oynamama çok destek olan, çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmek istiyorum” diyerek teşekkür ettiği esnada salonda uğultular yükseldi. Salondaki misafirler ıslıklar ve yuhalamalar eşliğinde tepki göstererek töreni terk etti.

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olan; Çocuklar Duymasın adlı Türk televizyon dizisindeki Haluk Çetinoğlu rolü ile tanınan Tamer Karadağlı 11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Karadağlı, genel müdürlüğü kabul etmesi hakkında “Devletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Her şey para değil. İnandığımız değerler için çalışıyoruz” demişti.

Tamer Karadağlı neden yuhalandı?

Tamer Karadağlı, çeşitli davranışları ve açıkladığı siyasi görüşleri ile sık sık Türkiye'de gündeme gelmiştir.

2013 yılında Gezi Parkı eylemlerine destek veren açıklamalarıyla dikkat çeken Karadağlı, 2015'te bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek eylemleri eleştirmiştir. Aynı yıl, ülkede her şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki dudağı arasında olduğunu ve oyuncuların korku ortamında yaşadığını ifade eden sözleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; ancak bu açıklamalarının ardından kısa süre içinde geri adım atması yeni tartışmalara neden olmuştur.

Karadağlı, 2022 yılında İstanbul’da düzenlenen LGBTİ+ karşıtı mitinge verdiği destekle yeniden gündeme gelmiştir. 2023’te ise 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Zuhal” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Nihal Yalçın’a ödülünü takdim ederken sergilediği tavır, özellikle Yalçın’ın ödül konuşmasını bölmesi nedeniyle belli kesimler tarafından eleştirilmiştir.

Karadağlı son günlerde ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yaşanan krizle gündeme gelmiştir. İddiaya göre, Karadağlı'nın “bunlar muhalif” şeklindeki şikâyeti üzerine konservatuvarda görevli 12 hocanın görevine son verilmiştir. Bu gelişmenin ardından bölüm, 90 yıllık tarihinde ilk kez sahne sanatçısı olmadan yeni eğitim-öğretim dönemine başlamak zorunda kalmıştır.