Adıyaman'da korkutan deprem...

6 Şubat depreminden de etkilenen kent zaman zaman sarsılmaya devam ediyor.

4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Çelikhan ilçesinde saat 13.47 sularında deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedildi

Yapılan açıklamada depremin 4,2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Yaşanan sarsıntı çevre illerdende hissedildiği öğrenilirken, deprem yerin yaklaşık 11,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.