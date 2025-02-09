Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Türkiye Sigortalar, felaketin ardından Kahramanmaraş ve diğer deprem illerinde yürüttüğü sigorta desteği ve ekonomik yatırımlarla bölgede toparlanmayı desteklemek için önemli katkılarda bulundu.

Deprem sürecinde ve depremin ardından, yaraları sarmak için elini taşın altına koyan Çakmak, Türkiye Sigortalar olarak sadece ekonomik destek sağlamayı değil sigorta bilincini artırarak vatandaşların daha uzun süre korunmasını sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim ettiği teşekkür plaketi, Türkiye Sigortalar şirketinin bölgeye yönelik sorumluluk bilincini ve destek çalışmalarını taçlandırırken, şirketin Türkiye'nin lider sigorta kurumu olma stratejisine de vurgu yaptı.