ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremzede kadınlar, "Eli Yaman" çarşısında kurulan fuar alanında el emeği ürünlerini satışa sundu.

Chicago merkezli Zakat Foundation of America (ZFA) işbirliğinde hayata geçirilen "Eli Yaman" çarşısında bir araya gelen kadınlar, yaşadıkları zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor.

Tamamı depremzede olan kadınlar, el emeği göz nuru el örgüsü, sabun, hediyelik eşya ve bakır işlemeciliği gibi ürünlerini fuar alanında sergileyerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Atmalı Kadın Kooperatifi Başkanı Nurcan Güvenç, gazetecilere, davet üzerine fuara geldiklerini söyledi.

Fuarın önemine değinen Güvenç, "Fuarda yöresel ürünler satmaktayız, yıkılmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için kadınlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kurdukları kooperatiflerde satış stantlarında satış yapmaktayız." dedi.

Fortuna Kadın Kooperatifi Başkanı Tuba Güleş ise depremzede kadınlarla enkazdan çıkardıkları eşyalarla yeniden hayata tutunduklarını söyledi.

