Van'dan Mersin'e nakledilen 32 metre uzunluğundaki tekne, ilçe merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak teknenin geçişi sağlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kara yolundan tırlarla geçirilen dev tekne trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan Mersin'e tır ile nakledilen 32 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki tekne, ilçe merkezinde trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak teknenin ilçe merkezinden kontrollü olarak geçişi sağlandı. Teknenin arkasında oluşan araç kuyrukları teknenin ilçeden çıkarılmasıyla sona erdi.