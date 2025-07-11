ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdığı iddia edilen 57 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin kentteki kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırarak yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Bu kapsamda, 2'si kamu görevlisi olmak üzere 6'sı Türk, 51'i Suriyeli toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 52 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.