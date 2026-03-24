Adıyaman'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapanların tespiti ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yapan 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden birisine trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.