Victoria’s Secret'in en ünlü isimlerinden eski model Adriana Lima, geçtiğimiz yıl görüntülenmiş son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medyada, Lima'nın yüzündeki değişimin Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti.

"YORGUN ANNE YÜZÜ"

Lima, estetik iddialarını yalanlayıp "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı ama takipçilerini pek de ikna edememişti.

43 yaşındaki ünlü manken 4 Eylül'de Los Angeles, Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı.

RAT & BOA markalı beyaz bir takım tercih eden Adriana Lima'ya eşi ve çocukları da eşlik etti.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Adriana Lima, zayıflamış yeni görünümüyle tekrar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki dolguları erittiği de iddia edildi.

"SONUNDA ÖZÜNE DÖNMÜŞ"

Bu görünümü Adriana Lima'ya pek çok yorum yapılmasına da sebep oldu. Sosyal medyada "Sonunda özüne dönmüş", "Estetiksiz çok daha iyi" yorumları geldi.