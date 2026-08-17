"Wednesday" Dizisiyle Tanınan Jenna Ortega'nın Son Hali Sevenlerini Üzdü! Ortega'ya Ne Oldu?
"Wednesday" Dizisiyle Tanınan Jenna Ortega'nın Son Hali Sevenlerini Üzdü! Ortega'ya Ne Oldu?
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Magazin dünyasını sarsan acı haber ABD’den geldi. "Heroes" dizisindeki unutulmaz "Claire Bennet" karakteriyle tüm dünyada şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayata göz yumdu. 21 Ağustos'ta 37 yaşını kutlamaya hazırlanan yıldız oyuncunun vefatını acılı babası Skip Panettiere doğruladı.

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Babası Acı Haberi Doğruladı: "Derin Bir Ülkü İçindeyiz"

Ünlü oyuncunun vefatıyla ilgili açıklama yapan baba Skip Panettiere, "Sevgili Hayden'ımızın trajik kaybını paylaşmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. O, tanıyan herkes ve ekran başında onu izleyen milyonlar için sevgi ve neşe getiren inanılmaz bir ışıktı" diyerek duyduğu büyük acıyı dile getirdi. Aile, bu zor ve hassas süreçte basın mensuplarından ve kamuoyundan mahremiyet talebinde bulundu.

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Ölüm Nedeni Araştırılıyor: Polis İnceleme Başlattı

Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Hayden Panettiere'in ölüm nedeni henüz resmi makamlarca açıklanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı bir polis incelemesi başlatılırken, ünlü oyuncunun son dönemde ciddi sırt ağrılarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Çocuk yaşta reklam filmleriyle kameralar karşısına geçen Panettiere, kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza attı. Ukraynalı dünya şampiyonu boksör Wladimir Klitschko ile olan birlikteliğinden bir kız çocuğu bulunan oyuncu, son yıllarda depresyon ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyordu.