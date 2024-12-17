Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, 43 araç ve 120 personelle Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışma yapacaklarını dile getiren Memiş, "Burası maalesef Esed rejiminin insanlık dışı muamelesi sonucunda mahkumların hayatını kaybettiği, yer yer aklını kaçırdığı ve gerçekten sizler sayesinde de bütün dünyanın izlemiş olduğu şekliyle can kayıplarının yaşandığı bir alan, o anlamda da aslında kriminal de bir alan ve delil niteliğinde hususların da olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Memiş, arama çalışmalarını da bu hassasiyetle yürüteceklerini ifade ederek, olumlu bir neticeye ulaşma temennisinde bulundu.