İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde 2 yaşındaki Aybars Çakır, 30 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğinde bir kuyuya düştü.

Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.

Minik Aybars 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

2 yaşındaki Aybars, AFAD ekipleri, çapı dar olan kuyuya giremeyince yatay sondaj yöntemi uyguladı. 5 saatlik bir çalışma sonucu çocuk yer altından çıkartıldı.

Tedavi edilmek üzere sağılık görevlilerine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.