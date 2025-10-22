Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile toplam 1250 yeni personel istihdam edecek.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre:

77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri

1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edilecek.

Başvuru Şartları Neler?

AFAD personel alımı için belirlenen başvuru şartları şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Belirli suçlardan mahkûm olmamak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)

Ayrıca, adaylardan fiziksel yeterlilik şartları da isteniyor:

Kadın adaylar için en az 1,60 m,

Erkek adaylar için en az 1,65 m boy şartı var.

Boy ile kilo farkı 10 kg’dan fazla olmamalı.

KPSS Şartı Aranacak

Alımlarda KPSS puanı esas alınacak:

Tekniker kadrosu için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan,

Teknisyen kadrosu için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması gerekiyor.

Başvurular Nereden ve Ne Zaman?

Adaylar, başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili detaylara: