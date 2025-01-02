Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu mübarek gece, İslam aleminde "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Mübarek gece vesilesiyle açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Regaip Kandili’nin manevi değerine vurgu yaptı.

Kotan, bu gecenin, Allah’ın rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Regaip Kandili, kalplerimizi arındırmak, geçmişteki hatalarımızı telafi etmek ve geleceğe dair yeni bir sayfa açmak için büyük bir fırsattır. Bu gece, ibadetlerimizle Rabbimize yakınlaşmak, dualarımızla affa mazhar olmak için önemli bir vesiledir. Müminler olarak bu mübarek geceyi ibadet, dua ve tefekkürle değerlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz.”

Müftü Kotan, ayrıca, Regaip Kandili’nin toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek için de bir fırsat olduğunu belirtti. Bu özel gece vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmanın ve hayır işlerinde bulunmanın büyük sevap taşıdığını ifade etti.

Kandil münasebetiyle camilerde düzenlenecek olan özel programlarla da Müslümanlar, toplu halde dualar edecek ve Allah’a olan bağlılıklarını dile getirecek.