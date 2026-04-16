Yargıtay bozdu, dosya yeniden görüldü
Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararının ardından dosya yeniden ele alındı.
Daha önce “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen cezanın yetersiz olduğu değerlendirilerek, dosyanın kapsamı genişletildi.
Mahkeme süreci Diyarbakır’da devam etti
Dava, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada;
- Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar
- Narin Güran’ın babası Arif Güran
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları
- Taraf avukatları hazır bulundu
Mahkeme süreci kamera ile kayıt altına alındı.
Sanık savunma yaptı, baba ifade verdi
Duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar savunmasını yaptı. Ayrıca küçük Narin’in babası Arif Güran’ın ifadesi dinlendi, taraf avukatlarının talepleri alındı ve Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Mahkeme kararını açıkladı
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını duyurdu. Sanık Nevzat Bahtiyar, daha önce itiraf ettiği gibi Narin Güran’ın cansız bedenini dere yatağına saklaması nedeniyle bu kez daha ağır bir suç kapsamında değerlendirildi.
Ceza 17 yıla yükseltildi
Mahkeme, sanık hakkında:
➡️ “Nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan
➡️ 17 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti
Bu karar, davanın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçti.