Yargıtay bozdu, dosya yeniden görüldü

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararının ardından dosya yeniden ele alındı.

Daha önce “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen cezanın yetersiz olduğu değerlendirilerek, dosyanın kapsamı genişletildi.

Mahkeme süreci Diyarbakır’da devam etti

Dava, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada;

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar

Narin Güran’ın babası Arif Güran

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları

Taraf avukatları hazır bulundu

Mahkeme süreci kamera ile kayıt altına alındı.

Sanık savunma yaptı, baba ifade verdi

Duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar savunmasını yaptı. Ayrıca küçük Narin’in babası Arif Güran’ın ifadesi dinlendi, taraf avukatlarının talepleri alındı ve Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mahkeme kararını açıkladı

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını duyurdu. Sanık Nevzat Bahtiyar, daha önce itiraf ettiği gibi Narin Güran’ın cansız bedenini dere yatağına saklaması nedeniyle bu kez daha ağır bir suç kapsamında değerlendirildi.

Ceza 17 yıla yükseltildi

Mahkeme, sanık hakkında:

➡️ “Nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan

➡️ 17 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti

Bu karar, davanın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçti.