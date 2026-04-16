Kahramanmaraş’taki saldırının ardından kritik süreç

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, olayın ardından adli ve idari süreçler hızla başlatıldı.

Bakan Gürlek: “Soruşturmalar çok yönlü sürüyor”

Akın Gürlek, saldırılar sonrası yürütülen soruşturmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

Provokatif paylaşımlara sıkı takip

Bakan Gürlek, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir."

95 gözaltı, bin 104 hesaba erişim engeli

Soruşturma kapsamında yapılan işlemlerin boyutu da dikkat çekti:

"Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup bin 104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir."

Okulları hedef gösterenlere müdahale

En çarpıcı başlıklardan biri ise okulları hedef alan paylaşımlar oldu:

"Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup, haklarında adli işlemler devam etmektedir."

Dijital içerikler mercek altında

Yetkililer, özellikle çocukları etkileyebilecek dijital içeriklere yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir."

81 ilde koordineli soruşturma

Sürecin yalnızca iki il ile sınırlı kalmadığına dikkat çekildi:

"Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup, İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."