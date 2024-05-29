Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, asfalt ve kilit parke uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Afşin Asri Mezarlığı oldu.

Mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan ve stabilize olduğu için özellikle yağış sonrası ulaşımda sorun teşkil eden ana ve ara yollar kilit parke ile kaplanıyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla mezarlığa toplam 5 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılıyor.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla mezarlık içerisindeki ana ve ara yolların ulaşımı iyileştiriliyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt