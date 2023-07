Şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi, Şehitleri Anma ve Yemliha Yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Eshab-ı Kehf Külliyesi Camisini bahçesinde “Demokrasi Kahramanlarını Anma Nöbeti” ile devam etti.

Burada yapılan etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Şiirler okunarak, ilahi gurubu tarafından ilahi seslendirildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016’nın yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı dik duruşlarından dolayı Afşinlilere teşekkür etti.

Pınar, “15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın vatan ve millet uğruna vermiş olduğu mücadele sayesinde Türkiye yüzyılının temellerinin atıldığını ve Türkiye yüzyılının, milletimizin kahramanca mücadelesi ve azmi sayesinde inşa edileceğinin bilinmesini özellikle istirham ediyorum. Bunun için de milli birlik ve beraberlik duygusunu sürekli canlı tutmalı, şehit ve gazilerimizi unutmamalı, demokrasi zaferine sahip çıkmalı, FETÖ'nün 15 Temmuz'un faili olduğu, sürekli ifade edilmeli, darbe girişimiyle ilgili toplumsal hafızayı diri tutmalıyız. Türkiye'nin büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlarını ne pahasına olursa olsun korumalıyız.” dedi.

Türkiye yüz yılı kahramanlarının fedakarlıkları sayesinde Türk milleti ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşayacağını ve Türkiye yüzyılını inşa edileceğini ifade eden Pınar, “15 Temmuz bir toprak nasıl vatan olur ve nasıl vatan kalır sorularının Türk milleti tarafından bir kez daha cevaplandığı gün olmuştur. 15 Temmuz bir toprak nasıl vatan olur ve nasıl vatan kalır sorularının Türk milleti tarafından bir kez daha cevaplandığı gün olmuştur. 15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları, bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine vesile olmuştur. Ülkemizde ve bölgemizde bir süredir yaşadığınız olaylardan çıkaracağımız dersler ışığında kendimize daha güvenli, daha güçlü, daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Atalarımızdan miras kalan bir anlayış içerisinde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilmeli ezanlarımızı susturtmamak, bayrağımızı indirtmemek, vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket etmeliyiz. Milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı geçti. İşte bugün ihanetin ve aynı gün gelen kurtuşun yeniden dirilişin yıl dönümüdür. Bugün milletin cesaretiyle kararlılığıyla vatanını savunmasının iradesine sahip çıkmasının ihanete karşı topyekun direnişinin yıl dönümüdür. Bu felaket tablosuna karşı milletimiz devletine, devletimiz ve milletine sahip çıkmış Allah'ın izniyle bu kara geceyi aydınlık bir sabaha çevirmişlerdir. Tüm dünya bir kez daha Türk milletinin sarsılmaz imanını birbirine kenetlenişini ve kolay lokma olmadığını idrak etmiştir. Türk milleti tarihinin her döneminde hem içeriden hem dış hain odakların hedefinde olmuştur. Ancak tarih hiçbir zaman ihanet şebekelerini değil, büyük Türk milletinin kahramanlıklarını yazmıştır. 15 Temmuz şanlı direnişimizin yıl dönümünde darbe ve iç işgal girişimini savuşturan ve bastıran ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza etmemizde bizlere öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Bu cennet vatanın kahraman evlatları bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla her daim sürdürecektir. Bizlere bağımsızlığımızı ve çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan ulu önder Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz tekrar kutlu olsun.”

Güven, “İlçemiz, Kahramanmaraş’ımız, Ülkemiz gücüne güç katarak yoluna devam edecek. Bugünkü Türkiye 15 Temmuz akşamı Türkiye’sinden daha güçlüdür. Rabbimin yardımıyla yarınki Türkiye, bugünkünden çok daha güçlü olacaktır.” dedi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar 15 Temmuz anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, İlçe Emniyet Müdürü vekili Komiser Hakan Yıldırım, kamu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.