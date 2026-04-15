Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli’nin ardından annesi Peyman Pınar Mersinli de gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin, olayda kullanılan silahların temini ve ihmal iddiaları çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yetkililer, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürürken, aile bağlantıları ve olayın arka planı da detaylı şekilde inceleniyor.

Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.