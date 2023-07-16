Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini anma ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Yedi Uyurlar'ın hatırasını canlandırmak için ilçe merkezinden Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Burada vatandaşlara yöreye özgü çoban pilavı ikramı edildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, buradaki konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında millete, devlete diz çöktürmeyi isteyenlerin amaçlarına ulaşamadığını söyledi.

Güven, “ FETÖ terör örgütü içeriden de dışarıdan işbirlikçileriyle yeniden ayağa kalkmaya çalışan tüm İslam ümmetine umut olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetimini değiştirmek istediler. Rabbim hep tüm Türk halkının hepimizin gönlüne bir genişlik verdi. Kimse düşünmeden çıplak elleriyle, göğsünü kurşunlara, tanklara, uçaklara siper ederek meydanlara indi. Başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun çağrısıyla birlikte tüm Türk halkı sok indi. Sonuçta Rabbim bu zaferi Türk halkına nasip etti. Rabbim o günleri bir daha bizlere göstermesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bugünleri Böyle günleri daha yaşamayı nasip etmesin. Ama bunu unutmayacağız. Hep birlikte anacağız. Hep birlikte geçmişi gelecek nesillere anlatacağız.” diye konuştu.

11 ili etkileyen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir sürecin yaşandığını ifade eden Güven, “Depremin yaralarını sarmak için devlet millet el ele çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Depremde evleri ağır hasar alan ve yıkılan depremzedeler için ilçe genelinde TOKİ tarafından 6 bin kalıcı konut yapılacağı bilgisini veren Güven, şunları söyledi:

Yaralarımızı hızlıca sarıyoruz. Kalıcı konutlarımız hızla devam ediyor. Çok yakında ilk etap teslim edilecek. Yine geçen hafta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik Bakanımız yerinde dönüşümle ilgili açıklamalarda bulundu. İnşallah evlerini yerinde yapmak isteyen hemşehrilerimize de devletimiz yaklaşık 1 milyon250 bin lira gibi bir imkanla yerine dönüşümünü sağlayacak. Afşin'e özel bir bilgi vermek istiyorum. Biz depremle, deprem sonrasıyla ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni şehrimiz hazır, imar planımız hazır. 12 Nisan itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığına sunduk, onayını bekliyoruz. Onayla birlikte inşallah kısa sürede onaylanacağını ben düşünüyorum. Hızla normalleşeceğiz. İnşaatlara başlayacağız.”

Depremin ardından Afşin genelinde 500 adet jeolojik sondaj çalışması yapıldığı bilgisini veren Güven, “Bölgesel jeolojik etütleri bitirdik. İnşaata kapalı alanımız çıkmadığı için Afşin merkezde yerlerinde tekrar dönüşüm yapılabilecek” açıklamasında bulundu.

Yürüyüşe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü vekili Komiser Hakan Yıldırım, kamu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



