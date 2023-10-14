Grup adına konuşan Genç Memur-Sen İlçe Başkanı Etem Balduk, Kudüs'ün İslam'ın onuru ve Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade eden Balduk, "Devlet terörü işleyen zalimler, kutsalımızı ele geçirmek için Filistinli kardeşlerimizi şehit ediyor. Bu uğurda her türlü zalimliği sergiliyorlar. Kudüs davası yalnız değildir. Oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Katılımcılar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

