Vatani görevini Van’da sözleşmeli er olarak sürdüren Volkan Aydoğan, ablasının en mutlu gününde yanında olabilmek için özel izin alarak düğüne katıldı.

Düğün merasiminde, dört kardeşten biri olan Volkan Aydoğan, ablasına unutulmaz bir sürpriz yaparak, kardeş kuşağı bağlama geleneğini kendisi gerçekleştirdi. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Volkan, ablasının kuşağını bizzat bağladı. Bu duygusal an, düğüne katılan davetliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Ablası, kardeşinin bu özel gününde yanında olmasının kendisi için ne kadar değerli olduğunu dile getirerek, “Kardeşimi burada görmek beni çok duygulandırdı. Bu anı birlikte yaşamak çok özeldi. Komutanlarına izin verdiği için teşekkür ediyorum,” şeklinde duygularını ifade etti.

Düğünde yaşanan bu anlamlı anlar, davetliler arasında büyük bir heyecan ve coşku yarattı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu